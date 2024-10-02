Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 2 жовтня, залишився на попередньому рівні – 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і складає 46,35 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,70 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні послабився на 3 копійки і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився одразу на 20 копійок і складає 46,19 грн/євро (курс продажу – 45,95 грн/євро).

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Нацбанк встановив на 2 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,25 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 45,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 44 копійки.

За прогнозом фінансового аналітика Олексія Козирєва, валюта до 4 жовтня включно в банках перебуватиме в межах від 40,8 до 41,7 гривні за долар, а в обмінниках - у межах від 41 до 41,65 грн. Він вважає, що цей тиждень на валютному ринку України буде важливим для довгострокового формування тренда за курсом.

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