Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,72 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,65 грн/дол. Таким чином, гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником, і досягла нового історичного мінімуму.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 43,72 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,70/41,72 грн/дол., євро – 43,84/43,85 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 41,80 грн/дол., що на 2 копійки дешевше за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,13 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 2 грудня залишився на попередньому рівні і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: