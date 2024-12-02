Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 2 грудня, залишився на попередньому рівні і становить 41,85 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав до 44,25 грн.

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В обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,80 грн/дол., що на 2 копійки дешевше за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,13 грн/євро.

Нацбанк встановив на 2 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,58 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,90 гривень за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, на початку грудня ситуація на валютному ринку, як і в листопаді, насамперед відштовхуватиметься від стратегії регулятора щодо мінімізації впливу інфляції на курсові показники.

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