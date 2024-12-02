Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 2 грудня, залишився на попередньому рівні і в середньому становить 41,90 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 3 копійки і становить 44,38 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,60 грн за євро.

Який курс долара сьогодні у Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., що на 2 копійки дешевше за показник п'ятниці, а продати долар можна за 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні не змінився і складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,13 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 2 грудня, складає 96 002,32 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 005 290,19 грн.

Курс долара в Україні – останні новини

НБУ встановив на 2 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,58 грн/дол. Таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,90 гривень за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що на початку грудня курсові показники залишатимуться на досить стабільному, хоч і мінливому рівні, попри те, що за прогнозом річна інфляція може перевищити 10%.

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