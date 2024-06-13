Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,89 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 14 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,69 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 25 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,89 грн/євро, тобто гривня знизилася на 36 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,75/40,77 грн/дол., євро – 43,95/43,96 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 40,93 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,82 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,25 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 17 по 23 червня на валютному ринку навряд чи можливі системні зміни: курс валют, як і раніше, коливатиметься щодня, а коридор валютних змін на готівковому ринку становитиме 40-41,2 грн/дол. та 43-46 грн/євро.

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