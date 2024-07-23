Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 45,00 грн

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 23 липня, знизився на 10 копійок і складає 41,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 45,70 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,00 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,69 грн/євро (курс продажу – 45,50 грн/євро).

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 23 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,00 грн/євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 22 липня, залишився незмінним і складав 41,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові учора також не змінювався і складав 45,85 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: