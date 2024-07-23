Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 23 липня, знизився на 5 копійок і складає 41,75 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав одразу на 15 копійок і складає 45,70 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 грн, євро – за курсом 44,70 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" зріс на 17 копійок і складає 41,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 45,87 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар знизився на 9 копійок і складає 41,84 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,72 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,69 грн/євро (курс продажу – 45,50 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 23 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,34 грн/дол., отже, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,00 грн/євро, тобто гривня зросла на 19 копійок.

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