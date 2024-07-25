Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,68 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 26 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також трохи зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 44,68 грн/євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,23/41,26 грн/дол., євро – 44,74/44,77 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" у четвер, 25 липня, знизився на 12 копійок і складає 41,58 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 35 копійок і складає 45,30 гривні за євро.

Заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій заявив, що послаблення курсу гривні, яке спостерігалося останні місяці, було зумовлене збільшенням попиту на валюту, наразі очікується стабілізація ситуації. За його словами, поруч зі збільшенням попиту спостерігалося і зменшення пропозиції валюти – перш за все, іде мова про аграрний сектор, де вичерпався ефект врожаю минулого року.

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