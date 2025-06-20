Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 23 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 48,20 грн за один євро, тобто гривня втратила 34 копійки. До речі, цей показник є рекордним для України.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,94/41,97 грн/дол., а євро - 48,30/48,32 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 20 червня зріс на 14 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 20 червня подорожчав на 13 копійок і становить 41,98 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,70 гривні за євро.

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