Продати долар можна в середньому за курсом 41,35 грн, а євро – 47,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у пʼятницю, 20 червня, подорожчав на 13 копійок і становить 41,98 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,70 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,66 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,56 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,41 грн/євро, а курс продажу - 48,21 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 20 червня, складає 104 718 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 368 604 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомлялося на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на пʼятницю установлено на рівні 47,86 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 4 копійки.

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