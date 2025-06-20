Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у пʼятницю, 20 червня, зріс на 14 копійок і становить 41,99 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 48,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,39 гривні, а євро - за курсом 47,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у пʼятницю становить 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 червня, зріс і дорівнює 48,54 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 20 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,69 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомлялося на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Офіційний курс євро установлено на рівні 47,86 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 4 копійки.

Курс долара до гривні в банках України 20 червня подорожчав на 13 копійок і становить 41,98 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,35 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також подорожчав на 20 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,70 гривні за євро.

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