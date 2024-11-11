Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,99 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 12 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол. Таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Щодо європейської валюти гривня різко зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро від Національного банку на вівторок встановлений на рівні 43,99 гривень за один євро. Таким чином гривня зміцнилася одразу на 50 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,32/41,35 грн/дол., євро – 44,03/44,04 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні становив 41,62 грн/долар, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках становить 44,90 грн/євро, а курс продажу - 44,70 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 11 листопада залишився на попередньому рівні і становить 41,60 гривні за долара, а курс євро зріс на 5 копійок і становить 45,10 гривні за євро.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку в Україні може приємно здивувати своєю відносною стабільністю.

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