Продати долар можна в середньому за курсом 41,18 грн, євро – 44,30 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 11 листопада, знизився на 5 копійок й в середньому становить 41,60 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,18 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і становить 44,98 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,30 грн за євро.

Який курс долара на сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,62 грн/долар, а продати долар можна за 41,55 грн. Курс готівкового євро в обмінниках становить 44,90 грн/євро, а курс продажу - 44,70 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок пʼятниці, 8 листопада, становить 81 245,91 дол. У гривні її ціна сьогодні становила 3 376 331,70 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 11 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок. Офіційний курс євро від Національного банку встановлений на рівні 44,49 гривень за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку в Україні може приємно здивувати своєю відносною стабільністю, для чого є кілька вагомих передумов. Зокрема, отриманий від МВФ транш на 1,1 млрд доларів та схвалена країнами G7 позика на понад 50 мільярдів доларів можуть розв'язати питання насичення бюджету та скорочення розриву між видатками та доходами.

Вас також можуть зацікавити новини: