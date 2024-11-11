Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,67 грн, євро – 44,84 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 11 листопада, залишився на попередньому рівні і становить 41,60 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і становить 45,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41 гривня, євро – за курсом 44,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився до 44,84 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні становить 41,62 гривні за долар, а продати долар можна за 41,55 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 44,90 гривні за євро, а курс продажу - 44,70 гривні за євро.

При цьому Нацбанк встановив на 11 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 41,30 гривні за долар, таким чином, гривня зміцнилася на 6 копійок. Офіційний курс євро НБУ встановлений на рівні 44,49 гривні за євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Крім того, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що цього тижня ситуація на валютному ринку в Україні може приємно здивувати відносною стабільністю. Також він назвав ряд факторів, які вливатимуть на курс валют.

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