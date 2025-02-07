Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,47 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки.

Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,03 грн за один євро, тобто гривня знизилася на 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,50/41,53 грн/дол., а євро – 43,05/43,07 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 7 лютого знизився на 10 копійок і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 31 копійку і складає 43,48 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,90 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 лютого подешевшав на 15 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 43,55 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

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