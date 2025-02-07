Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п'ятницю, 7 лютого, подешевшав на 15 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 43,55 гривні за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 42,55 гривні за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у п'ятницю подешевшав на 18 копійок і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 лютого, складає 43,48 гривні.
Курс валют в Україні – останні новини
НБУ встановив на 7 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 гривні за долар, тобто українська національна валюта зміцнилася на 17 копійок.
Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції: офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 42,98 гривні за один євро, тобто нацвалюта зміцнилася на 43 копійок.
В обмінниках України середній курс долара сьогодні знизився до 41,55 гривні за долар, а продати долар можна за курсом 41,53 гривні. Курс готівкового євро складає 43,45 гривні за євро, а курс продажу - 43,25 гривні за одиницю єдиної європейської валюти.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що наступного тижня варто очікувати, що загальна картина на валютному ринку лишатиметься майже без змін.