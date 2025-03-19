Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,32 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 20 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня трохи посилила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 45,32 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,59 грн/дол., а євро – 45,28/45,31 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара в банках України 19 березня не змінювався і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подорожчав на 5 копійок і складає 45,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 гривні за євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 19 березня подорожчав на 1 копійку і становить 41,71 гривні за долар. Курс євро не змінився і складає 45,65 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,11 гривні, а євро – за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

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