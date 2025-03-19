Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 45,87 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 19 березня, подорожчав на 1 копійку і становить 41,71 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінився і складає 45,65 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,11 гривні, а євро – за курсом 44,65 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 19 березня, також залишився незмінним – 45,87 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 19 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 13 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 45,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,61 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,53 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,55 грн/євро, а курс продажу - 45,30 грн/євро.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,80 грн/дол.

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