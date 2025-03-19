Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 45,10 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 19 березня, не змінювався і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,75 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,10 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,61 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,53 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,55 грн/євро, а курс продажу - 45,30 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 19 березня, складає 83 164 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 452 640 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,10 до 41,80 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

НБУ встановив на 19 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,57 грн/дол., тобто гривня послабилася на 13 копійок. Офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 45,35 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

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