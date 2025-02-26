Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,63 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 27 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,64 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

Щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,63 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,62/41,65 грн/дол., а євро – 43,66/43,68 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 26 лютого не змінився і в середньому становить 42,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 26 лютого зріс на 5 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 44,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 43,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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