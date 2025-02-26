Продати долар можна в середньому за курсом 41,45 грн, євро – 43,55 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 26 лютого, не змінився і в середньому становить 42,05 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,10 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,55 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці знизилася до 41,73 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,85 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 26 лютого, складає 88 708 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 689 300.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 26 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 43,79 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

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