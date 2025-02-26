Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 26 лютого, зріс на 5 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 44,10 гривні за євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 43,10 гривні за одиницю іноземної валюти.
Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 лютого, також залишився незмінним – 44,25 гривні.
Курс валют в Україні – останні новини
В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизився до 41,73 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,00 грн/євро, а курс продажу - 43,85 грн/євро.
Національний банк України встановив на 26 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки.
Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро встановлений на рівні 43,79 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок, порівняно з попереднім показником.
Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною.