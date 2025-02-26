Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 26 лютого, зріс на 5 копійок і становить 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 44,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро – за курсом 43,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу залишився на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 26 лютого, також залишився незмінним – 44,25 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках України середній курс долара сьогодні вранці знизився до 41,73 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,00 грн/євро, а курс продажу - 43,85 грн/євро.

Національний банк України встановив на 26 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,74 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки.

Щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро встановлений на рівні 43,79 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 15 копійок, порівняно з попереднім показником.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що впродовж останніх днів лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку не вирізнятиметься новизною.

Вас також можуть зацікавити новини: