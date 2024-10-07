Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,22 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 8 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня незначно послабшала на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня значно посилила свої позиції. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,22 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,17/41,19 грн/дол., євро – 45,20/45,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" 7 жовтня залишився на рівні попереднього дня і складає 41,45 гривні за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і становить 45,90 гривні за євро.

Дот того ж готівковий курс долара в банках України 7 жовтня знизився на 5 копійок – до 41,50 гривні за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,85 гривні за євро, продати євро валюту можна за курсом 45,20 гривні.

Також експерти традиційно дали поради українцям, що робити з валютою на цьому тижні - продавати чи купувати.

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