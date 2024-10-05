Зазначається, що Нацбанк у вересні збільшив чистий продаж іноземної валюти.

Курс гривні у вересні коливався в обидва боки під дією низки причин. Попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники, але міжнародна допомога дала змогу збільшити продаж валюти для компенсації дефіциту.

"З метою підтримання стійкої ситуації на валютному ринку та запобігання надмірним курсовим коливанням НБУ збільшив чистий продаж іноземної валюти до 3,2 млрд доларів, а також ухвалив додаткові заходи з протидії непродуктивному відпливу капіталу", - йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Зазначається, що курс гривні коливався в обидва боки під впливом ринкових чинників, але залишався майже на тому ж рівні, що й у серпні. При цьому зазначено, що різниця між готівковим та офіційним курсами не перевищувала 1%.

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"Надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню спроможності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку", - підсумували в регуляторі.

Курс валют в Україні - пронози експерта

Керівник служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль вважає, що на українців у жовтні очікує сезонне пожвавлення валютного ринку через збільшення попиту і пропозиції. При цьому курс долара навряд чи різко зміниться.

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