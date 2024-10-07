Продати долар можна в середньому за курсом 41,05 грн, євро – 45,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 7 жовтня, знизився на 5 копійок – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,05 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і складає 45,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,20 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні лишився на попередньому рівні і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 6 копійок і складає 45,84 грн/євро (курс продажу – 45,65 грн/євро).

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Таким чином, 100 доларів у гривнях буде в середньому 4 145 гривень.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс гривні у вересні коливався в обидва боки під дією низки причин. Попит на іноземну валюту зріс, реагуючи на сезонні чинники, але міжнародна допомога дала змогу збільшити продаж валюти для компенсації дефіциту, йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Нацбанк встановив на 7 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,43 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок.

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