Курс гривні до євро встановлено на рівні 47,19 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,60 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,19 грн за один євро, тобто гривня додала 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,58/41,61 грн/дол., а євро - 47,23/47,26 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 травня, не змінився і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,28 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 5 травня, подорожчав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок - до 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

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