Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 5 травня, подорожчав на 5 копійок і становить 41,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 10 копійок – до 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,25 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 5 травня, подорожчав на 23 копійки і становить 47,85 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 5 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,71 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на офіційному сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,45 грн/євро, а курс продажу - 47,25 грн/євро.

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