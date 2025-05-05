Продати долар можна в середньому за курсом 41,28 грн, євро - 47,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 5 травня, не змінився і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,28 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також залишився незмінним і складає 47,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,00 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,50 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,40 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 47,45 грн/євро, а курс продажу - 47,25 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 5 травня, складає 94 733 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 3 941 800 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 5 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,71 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на офіційному сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також послабила позиції: офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,31 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 23 копійки.

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