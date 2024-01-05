Курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 41,57 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 8 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,08 грн/дол., тобто гривня послабилася на 4 копійки порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 41,57 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,07/38,09 грн/дол., євро – 41,49/41,49 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 січня, подорожчав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 42,90 грн за євро.

Як розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ослаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонним чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення.

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