Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,46 грн, євро – 42,19 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 5 січня, подорожчав на 10 копійок – до 38,90 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 5 копійок і становить 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,30 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,46 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався і складає 42,19 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на п’ятницю, 5 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,67 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з попереднім курсом.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 січня, подорожчав на 8 копійок – до 39,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,85 грн за євро.

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