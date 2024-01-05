Продати долар можна в середньому за курсом 38,30 грн, євро – 42,00 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 5 січня, подорожчав на 8 копійок – до 39,05 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,30 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні подорожчав на 10 копійок – до 39,20 грн/дол. (продати долар можна за 39,06 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 10 копійок, до 42,85 грн/євро (курс продажу – 42,63 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України на п’ятницю, 5 січня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 38,04 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок порівняно з сьогоднішнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 41,67 грн/євро, тобто гривня послабилася на 6 копійок порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що наступного тижня, з 8 по 14 січня, ситуація на валютному ринку буде більш-менш прогнозованою та економічно обґрунтованою, а курс на готівковому ринку коливатиметься в межах 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

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