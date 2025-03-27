Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 28 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,49 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на п'ятницю встановлений на рівні 44,75 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася також на 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,47/41,50 грн/дол., а євро – 44,71/44,73 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України 27 березня знизився на 6 копійок і в середньому становить 41,84 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 45,18 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 27 березня подешевшав на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

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