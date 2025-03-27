Продати долар можна в середньому за курсом 41,25 грн, а євро – 44,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 27 березня, знизився на 6 копійок і в середньому становить 41,84 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,25 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 45,18 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,55 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,46 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,15 грн/євро, а курс продажу - 44,90 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 27 березня, складає 87 417 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 642 070 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 27 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 44,82 гривні за один євро, тобто українські національна валюта зміцнилася на 32 копійки.

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