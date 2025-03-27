Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,84 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок і складає 45,25 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро – за курсом 44,25 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 березня, подешевшав до 45,25 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,56 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції - офіційний курс євро на середу встановлений на рівні 44,82 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 32 копійки.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,95 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,15 до 41,85 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

Курс євро, за його прогнозом, у банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,20 до 45,85 грн/євро, а в обмінниках - від 44,35 до 45,75 грн/євро.

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