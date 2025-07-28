Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,70 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,80 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на дві копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,70 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 28 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,80/41,83 грн/дол., а євро - 48,71/48,74 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 28 липня не змінився і залишився на рівні 41,95 гривні за долар, а курс євро також залишився незмінним і складає 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Долар сьогодні зріс на світовому ринку на тлі торговельної угоди США та Європейського Союзу, яка спрямована на запобігання глобальній торговельній війні. Інвестори також очікують результатів засідань центральних банків США та Японії цього тижня.

За даними Reuters, курс євро становив 1,1693 долара, що на 0,4% нижче, ніж попереднього дня, що переломило первинне різке зростання, оскільки увага інвесторів переключилася на те, що ослаблення глобальної торговельної напруженості означає для долара загалом.

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