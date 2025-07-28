Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,02 грн, а євро – 49,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 28 липня, не змінився і залишився на рівні 41,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився незмінним і складає 49,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 гривні, а євро - за курсом 48,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і знаходиться на рівні 42,02 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 28 липня, також не змінився – 49,51 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 28 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 гривні за долар. Тобто українська валюта послабилася на одну копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 41,95 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,45 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні знизився на 2 копійки і складає 49,38 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,82 гривні за євро.

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