Зі свого боку євро знизився порівняно з більшістю валют.

Долар у понеділок, 28 липня, зріс на тлі торговельної угоди США та Європейського Союзу, яка спрямована на запобігання глобальній торговельній війні. Інвестори також очікують результатів засідань центральних банків США та Японії цього тижня.

Видання Reuters пише, що курс євро становив 1,1693 долара, що на 0,4% нижче порівняно з попереднім днем, що переломило первинне різке зростання, оскільки увага інвесторів переключилася на те, що ослаблення глобальної торговельної напруженості означає для долара загалом.

"Настрої щодо торговельних переговорів США стали трохи оптимістичнішими після укладення угод з Японією та ЄС. Якщо буде укладено більше "торговельних угод", це допоможе знизити політичну невизначеність, яка чинить тиск на долар, принаймні, на даний момент. Це також може призвести до того, що інші фактори, як відносна прибутковість, стануть більш впливовими", - сказав глобальний керівник відділу валютних досліджень HSBC Пол Маккел.

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На початку цього року долар різко впав, особливо щодо євро, оскільки побоювання, що різке підвищення мит для більшості основних партнерів США завдасть шкоди американській економіці, змусили інвесторів розглянути можливість виведення коштів з американських активів.

Долар зміцнився по відношенню до інших валют, піднявшись на 0,15% по відношенню до ієни до 147,83, в той час як фунт стерлінгів знизився на 0,13% до 1,3428 долара.

У міру ослаблення побоювань з приводу економічних наслідків запровадження штрафних мит увага інвесторів перемикається на корпоративні доходи та засідання центральних банків США і Японії, які відбудуться найближчими днями. Інвестори також стежитимуть за реакцією Трампа на рішення ФРС.

Курс валют в Україні - останні новини

НБУ встановив 28 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,78 гривні за долар. При цьому офіційний курс євро встановлено на рівні 48,98 гривні за одиницю.

Водночас в обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,63 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 49,20 грн/євро, а курс продажу - 49,01 грн/євро.

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