Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,96 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 19 грудня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,90 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар третій день поспіль оновив історичний максимум.

Щодо європейської валюти гривня також послабилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,96 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,94/41,96 грн/дол., євро – 44,00/44,01 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

В обмінниках Києва курс долара 18 грудня вранці становив 42,00 грн/дол., а продати долар можна за 41,94 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складав 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,19 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 18 грудня зріс на 10 копійок і становить 42,10 грн за долар. Курс євро не змінювався і складає 44,35 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 грн, а євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься притомною, а щоденні курсові зміни будуть різноспрямованими та загалом незначними.

Вас також можуть зацікавити новини: