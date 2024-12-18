Продати долар можна в середньому за курсом 41,55 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 18 грудня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,10 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,55 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 44,34 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,00 грн/дол., а продати долар можна за 41,94 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,19 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 18 грудня, складає 104 248,20 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 359 940,04 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 18 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар другий день поспіль оновив історичний максимум.

Аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця тижня в банках перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 41,50 до 42,10 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: