Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 18 грудня, зріс на 10 копійок і становить 42,10 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,50 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок – до 44,44 грн.

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Нацбанк встановив на 18 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,83 грн/дол., тобто гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар другий день поспіль оновив історичний максимум. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,91 гривень за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,00 грн/дол., а продати долар можна за 41,94 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,35 грн/євро, курс продажу - 44,19 грн/євро.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що цього тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься притомною, а щоденні курсові зміни будуть різноспрямованими та загалом незначними.

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