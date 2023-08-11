Гривня відносно євро просіла на 10 копійок, до 41,6 гривень за євро.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 11 серпня, просів на 3 копійки до рівня 37,63 гривень за долар.

Щодо євро курс гривні також послабився на 10 копійок, до рівня 41,60 гривень за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за тим же курсом - 37 гривень за долар, своєю чергою продавати євро сьогодні можна вигідніше ніж у попередні дні, за курсом - 40,85 гривень за євро.

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках 10 серпня був на рівні 37,60 гривень за долар. Євро коштувало 41,5 гривень.

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Курс долара в Україні - прогноз

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН розповів, що наступного тижня ситуація на готівковому ринку збережеться досить стабільна і прогнозована. Коридор допустимих коливань буде на рівні 37-37,5 грн/долар та 40,7-42 грн /євро.

За словами Лєсового, спред (різниця між курсом покупки та продажу) залишиться на рівні 0,15-0,25 грн. Але обмінники інколи розширюють його до 1 грн і навіть більше.

Раніше у НБУ повідомили, що послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігається останніми днями, пов’язане з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портової інфраструктури, при цьому ситуація є цілком контрольованою.

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