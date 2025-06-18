Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 18 червня, залишився незмінним і становить 41,72 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 48,45 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і становить 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 червня, також без змін і становить 48,54 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив 18 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Водночас на сайті регулятооа повідомляється, що гривня посилила позиції щодо європейської валюти. Офіційний курс євро встановлено на рівні 48,02 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 5 копійок.

Курс долара в банках України согодні подорожчав на 10 копійок і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро знизився на 2 копійки і складає 48,43 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

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