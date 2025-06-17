Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,02 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 18 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 48,02 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 5 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,54/41,57 грн/дол., а євро - 48,03/48,05 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 17 червня зріс на 7 копійок і становив 41,72 гривні за долар, а курс євро подорожчав на 25 копійок і складав 48,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,12 гривні, а євро - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України 17 червня подорожчав на 5 копійок і в середньому становив 41,75 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 41,20 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні також подорожчав на 15 копійок і складав 48,45 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 47,70 гривні за євро.

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