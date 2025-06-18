Продати долар можна в середньому за курсом 41,23 грн, а євро – 47,60 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 18 червня, подорожчав на 10 копійок і в середньому становить 41,85 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 2 копійки і складає 48,43 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,60 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,45 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,38 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,30 грн/євро, а курс продажу - 48,12 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 18 червня, складає 105 117 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 4 368 702 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Як повідомляється на сайті НБУ, щодо європейської валюти гривня посилила позиції. Так, офіційний курс євро на середу установлено на рівні 48,02 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася 5 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: