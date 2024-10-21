Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 44,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 21 жовтня, знизився на 4 копійки – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 7 копійок і складає 45,28 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,70 грн за євро.

Скільки коштує долар сьогодні в Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зранку подорожчав на 10 копійок і складає 41,50 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,45 грн). Курс готівкового євро в обмінниках зріс на 5 копійок і складає 45,35 грн/євро (курс продажу – 45,20 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 21 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня незначно зміцнилася – на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,73 грн/євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наприкінці жовтня валютні зміни не будуть дивувати, а співвідношення попиту і пропозиції валюти буде досить збалансованим. Водночас день за днем курсові показники поступово рухатимуться до вищих позначок.

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