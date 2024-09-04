Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,08 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 4 вересня, зріс на 5 копійок і складає 41,45 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні незмінний і складає 45,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,85 грн, євро – за курсом 44,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні зріс на 17 копійок і становить 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також зріс на 21 копійку і складає 46,08 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

Національний банк України встановив на середу, 4 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

При цьому аналітик Олексій Козирєв вважає, що курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,60 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,65 до 41,60 грн/дол.

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