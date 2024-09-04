Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, євро – 45,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 4 вересня, зріс на 10 копійок – до 41,55 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,10 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 46,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,40 грн за євро.

Який курс сьогодні в обмінниках Києва

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 41,47 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,90 грн/євро (курс продажу – 45,75 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 4 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,26 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 45,54 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара в Україні до кінця поточного тижня в банках перебуватиме в межах від 40,60 до 41,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - від 40,65 до 41,60 грн/дол., прогнозує аналітик Олексій Козирєв.

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