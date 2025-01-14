Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,74 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 14 січня, зріс на 2 копійки і становить 43,00 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,40 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок складає 42,74 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 14 січня знизився до 44,05 грн.

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В обмінниках Києва середій курс долара сьогодні становить 43,01 грн/дол., а продати долар можна за 42,95 грн. Курс готівкового євро складає 44,27 грн/євро, курс продажу - 44,05 грн/євро.

При цьому Нацбанк встановив на 14 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,27 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,13 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 44 копійки.

Слід зазначити, що аналітики інвестгрупи ICU повідомли, що від початку року валютний ринок залишається під тиском попиту, тож НБУ й надалі змушений витрачати значні ресурси для контролю курсу гривні. Проте здорожчання долара в січні навряд чи перевищить позначку у 42,5 гривні за долар за офіційним курсом.

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