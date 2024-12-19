Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,19 грн, євро – 44,05 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 19 грудня, зріс на 5 копійок і становить 42,15 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні не змінювався і складає 44,35 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 грн, євро – за курсом 43,35 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер зріс на 17 копійок – до 42,19 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 39 копійок – до 44,05 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на 19 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,90 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар третій день поспіль оновив історичний максимум. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,96 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

В обмінниках Києва курс долара сьогодні вранці становив 42,14 грн/дол., а продати долар можна за 42,06 грн. Курс готівкового євро в обмінниках складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 43,98 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що з 16 до 22 грудня курс перебуватиме в межах 41,4 - 41,8 гривні за долар на міжбанку та 41,5 - 42 гривні за долар на готівковому ринку. Таким чином, 100 доларів у гривнях до 22 грудня коштуватимуть українцям приблизно 4150 - 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться в 41500 - 42000 гривень.

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