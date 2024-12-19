Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, євро – 43,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 19 грудня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 42,20 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 6 копійок і становить 44,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,70 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в Києві

У валютних обмінниках столиці України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,14 грн/дол., а продати долар можна за 42,06 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,30 грн/євро, курс продажу - 43,98 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок четверга, 19 грудня, складає 101 543,70 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 4 310 437,85 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 19 грудня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,90 грн/дол., тобто гривня послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Таким чином, долар третій день поспіль оновив історичний максимум.

Офіційний курс євро на четвер встановлений на рівні 43,96 гривні за один євро, тобто гривня втратила 5 копійок.

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